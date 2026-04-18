Irán cierra otra vez el estrecho de Ormuz y escala la tensión con EE.UU. por piratería

Las claves

Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz en menos de 24 horas.

Por esa vía circula cerca del 20% del petróleo mundial.

Teherán acusa a EE.UU. de cometer actos de “piratería”.

Washington mantiene un bloqueo naval sobre buques vinculados a Irán.

Al menos 23 embarcaciones debieron cambiar su rumbo.

Irán endurece su postura en el estrecho de Ormuz

La tensión en Medio Oriente suma un nuevo capítulo luego de que Irán decidiera cerrar nuevamente el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio energético global. La medida se conoció menos de un día después de anunciar su reapertura.

El vocero del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, confirmó la decisión en un comunicado difundido por la agencia Tasnim. “El control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior y esta vía estratégica se encuentra bajo una estricta gestión y control por parte de las fuerzas armadas”, expresó.

Acusaciones cruzadas con Estados Unidos

Desde Teherán señalaron que el cierre responde al bloqueo naval que Estados Unidos mantiene en la zona. Las autoridades iraníes calificaron esa acción como un acto de "piratería".

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, se refirió a la situación y valoró la breve reapertura del paso marítimo, aunque dejó en claro que las restricciones continúan. Según indicó, el bloqueo naval seguirá vigente hasta que la negociación con Irán “esté completada al 100%”.

Impacto inmediato en la navegación

El Comando Central de Estados Unidos informó que al menos 23 embarcaciones que se dirigían hacia puertos iraníes o que partieron desde allí debieron modificar su recorrido.

En respuesta, autoridades iraníes ratificaron su posición. “Hasta que EE.UU. restablezca la plena libertad de navegación para los buques de origen iraní hacia un destino y de regreso a Irán, la situación en el estrecho de Ormuz seguirá estando estrictamente controlada y en su estado anterior”, agregó Zolfagari.

Un punto estratégico bajo presión

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los corredores marítimos más importantes del mundo debido al volumen de petróleo que circula por allí. Su cierre genera impacto inmediato en el comercio internacional y en los mercados energéticos.