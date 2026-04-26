Escándalo en Economía: renunció Frugoni tras la polémica por bienes sin declarar en Miami

Las claves

Carlos Frugoni dejó su cargo en el Ministerio de Economía

Admitió no declarar siete propiedades en Estados Unidos

Los inmuebles fueron adquiridos mediante sociedades en Delaware

Intervienen la justicia federal y organismos de control

Luis Caputo aceptó la renuncia del funcionario

El caso generó cuestionamientos sobre transparencia

Renuncia en el área de Infraestructura

Carlos Frugoni presentó su dimisión como secretario de Coordinación de Infraestructura luego de que se conociera la omisión de bienes en su declaración jurada.

Desde el Ministerio de Economía confirmaron que el titular de la cartera, Luis “Toto” Caputo, aceptó la renuncia en medio de la controversia.

Propiedades en Estados Unidos bajo análisis

El caso gira en torno a siete inmuebles ubicados en Miami y Palm Beach, adquiridos entre 2020 y 2022 a través de sociedades registradas en Delaware.

Parte de esas propiedades figura en registros oficiales del condado de Palm Beach, con valores cercanos a los 215.000 dólares por unidad.

Reconocimiento del exfuncionario

Frugoni admitió públicamente la omisión y explicó su situación:

“Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA”

Según su explicación, tributaba en Estados Unidos y planeaba regularizar su situación al asumir funciones en el país.

Denuncias e intervención judicial

Las revelaciones impulsaron presentaciones ante la justicia federal, donde el caso quedó en manos del juez Daniel Rafecas.

Las denuncias apuntan a una posible omisión patrimonial significativa, con un monto estimado superior a 1,5 millones de dólares.

Evolución de sus activos

Los registros muestran un crecimiento patrimonial en los últimos años. En 2019 había declarado activos por 98.000 dólares y tres millones de pesos en acciones.

Posteriormente, sus inversiones se expandieron, incluyendo participación en múltiples empresas y depósitos en el exterior.