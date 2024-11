Cuánto aumentó el patrimonio de Javier Milei en el último año

A contramano de la pérdida del poder adquisitivo de gran parte de la población, Javier Milei tuvo un buen pasar en este último año: arrancó el 2023 con un patrimonio de $21.101.634 y lo terminó, ya en el ejercicio de la presidencia, con un equivalente, entre bienes y dólares, de $125.640.891. Es decir que el patrimonio del mandatario creció en 495%.

Un informe del medio Letra P, detalló que a principios del 2024, mientras aumentaban las filas en los comedores de personas que no tenían para comer por la decisión del Gobierno de no entregar más alimentos a esos espacios, Milei entregaba a la Oficina Anticorrupción (OA) su declaración jurada patrimonial inicial con una fortuna estimada en $54.762.270, aunque no reflejaba la evolución de los últimos 12 meses.

Sucede que este viernes se vencía el plazo oficial para que todos los funcionarios presenten el balance final completo.

Milei se vio en apuros, quizás por no poder defender un incremento patrimonial de casi 500% en medio de un discurso de motosierra y políticas de total austeridad contra la población: su declaración jurada fue ingresada al sistema recién a las 21.47.

El jefe de Estado mantuvo los mismos bienes: un inmueble en CABA que pasó de $6.657.569 a $13.657.100, una coupé Peugeot RCZ y una Mercedez Benz Sprinter.

Los dólares explican el incremento patrimonial de Milei durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía. En ese sentido, los U$S 20.000 que tenía en efectivo a inicios de 2023 los cotizó en $3.539.200 y a fines de diciembre, en $16.109.000.

Otro dato llamativo es que en la declaración jurada figura una caja de ahorro con US$ 65.522,87 al finalizar 2023, que el Presidente define como ingresos propios por un valor de $52.775.395.

Otro detalle es que en sus anteriores declaraciones juradas, como diputado y candidato presidencial, no figuraban dólares. Lo cual hizo ruido porque en ese período, el hoy mandatario, aseguraba que sus ingresos provenían de conferencias que le pagaban, justamente, con dólares.

En el apartado de "ingresos del trabajo, de alquileres y otras rentas neto de gastos" indicó que obtuvo $22.021.827 durante el año y en "Ingresos No alcanzados por el Impuesto a las Ganancias" otros $35.434.617.