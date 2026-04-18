Aparecen contratos escandalosos: Adorni, Grandío, y las transferencias millonarias

Las claves

Salieron a la luz contratos entre una productora y medios públicos.

La firma está vinculada a un periodista cercano al jefe de Gabinete.

Se registraron transferencias de dinero al funcionario.

Los acuerdos incluían producción de programas y explotación publicitaria.

La investigación judicial analiza posibles irregularidades en el manejo de fondos.

Contratos entre productora y medios públicos

Los acuerdos revelados involucran a la empresa Imhouse y a Radio y Televisión Argentina. Según la información difundida, la productora adquiría espacios en radio y televisión, gestionando luego la totalidad de la publicidad en algunos casos.

Desde RTA indicaron que el productor no mantenía vínculo laboral directo con la empresa estatal.

Transferencias vinculadas al jefe de Gabinete

En paralelo, se conoció que durante el período analizado (año 2024) se registraron transferencias por $1.670.900 hacia Manuel Adorni, lo cual significaba una gran fortuna en aquellos años.

Los movimientos se realizaron desde la productora vinculada a Marcelo Grandío.

Detalles de los acuerdos comerciales

Entre los contratos relevados figura la adquisición de programas radiales y televisivos, con distintos esquemas de distribución de ingresos.

En algunos casos, la productora retenía la totalidad de la publicidad, mientras que en otros se establecían esquemas compartidos con el Estado luego de recuperar la inversión inicial.

También se desarrollaron contenidos para plataformas digitales y streaming.

Producciones y formatos involucrados

Los acuerdos incluyeron programas de radio, ciclos de entrevistas y contenidos para plataformas como Twitch, YouTube, Facebook e Instagram.

Algunos contratos contemplaban múltiples episodios con costos establecidos por cada entrega, bajo diferentes condiciones de producción.

Investigación judicial en curso

Las revelaciones se dan en el marco de una investigación impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, que analiza posibles irregularidades vinculadas al uso de fondos públicos.

El caso se encuentra en etapa de análisis y se centra en la relación entre contratos, producción de contenidos y transferencias económicas.