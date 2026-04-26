Chernóbil, 40 años después: la tragedia que congeló una ciudad y marcó al mundo

Las claves

Se cumplen 40 años del desastre nuclear de Chernóbil

La explosión ocurrió el 26 de abril de 1986

La ciudad de Prípiat fue evacuada

Más de 350.000 personas dejaron sus hogares

La radiación sigue presente en la zona

El accidente se originó por errores humanos y fallas técnicas

La nube radiactiva se expandió por Europa

La zona de exclusión continúa restringida

Prípiat, una ciudad detenida en el tiempo

A cuatro décadas del desastre en la central nuclear de Chernóbil, la ciudad de Prípiat permanece como símbolo del impacto humano y ambiental.

Fundada en 1970, Prípiat era una ciudad moderna que albergaba a cerca de 50.000 personas, en su mayoría trabajadores de la planta nuclear y sus familias. Hoy, sus edificios vacíos, hospitales abandonados y un parque de diversiones que nunca llegó a inaugurarse reflejan el abandono repentino.

Este domingo se cumplen 40 años del accidente de #Chernóbil

La nube radiactiva recorrió gran parte de Europa, pero a España tardó más en llegar debido a las condiciones anticiclónicas de aquellos días, que frenaron y desviaron temporalmente su avance#Chernobyl #Meteorología pic.twitter.com/IjmBTZjNH3 — IGEO (CSIC-UCM) (@IGeociencias) April 23, 2026

La noche que cambió todo

El 26 de abril de 1986, una prueba de seguridad en el reactor número 4 desencadenó una cadena de errores. Operadores redujeron la potencia a niveles inestables, desactivaron sistemas de seguridad y trabajaron fuera de protocolo.

El reactor, de tipo RBMK, presentaba fallas estructurales, entre ellas la ausencia de un sistema de contención. En ese contexto, se produjo una “excursión de potencia” que multiplicó la energía en segundos.

Dos explosiones destruyeron el reactor y liberaron material radiactivo a la atmósfera.

40 años del desastre nuclear de Chernóbil. 600.000 personas se movilizaron tras la explosión de 1986. Hoy, estos héroes visitan Pripyat y el nuevo confinamiento en un aniversario marcado por la resiliencia.#Chernóbil #Ucrania #Liquidadores #NoComment pic.twitter.com/EX67gkNNU1 — euronews español (@euronewses) April 24, 2026

Radiación y evacuación masiva

Tras la explosión, la radiación comenzó a expandirse sin control. Sin embargo, la evacuación de Prípiat se realizó recién 36 horas después.

Más de 116.000 personas fueron desplazadas en los primeros días, cifra que luego superó las 350.000 en toda la región.

Durante ese tiempo, la población continuó con su rutina sin información sobre el riesgo.

Los primeros afectados

El impacto inmediato alcanzó a trabajadores y bomberos que acudieron al lugar sin protección adecuada. Dos personas murieron la misma noche y al menos 28 fallecieron en las semanas siguientes por síndrome de radiación aguda.

La exposición también generó efectos a largo plazo, incluyendo enfermedades oncológicas y trastornos vinculados a la radiación.

Los “liquidadores”

Tras el accidente, cientos de miles de personas participaron en tareas para contener el desastre. Fueron conocidos como “liquidadores”.

Construyeron estructuras para aislar el reactor

Retiraron material altamente radiactivo

Trabajaron en condiciones extremas

Muchos de ellos enfrentaron consecuencias en su salud años después.

"A esta misma hora, en este preciso instante, todo sigue así, como aquel día de abril de 1986 y así deberá continuar durante los próximos 24.000 años..." #Chernóbil #LaNochedelFindelMundo #CuartoMilenio (2008) pic.twitter.com/4E2nTJHApk — Cuarto Milenio (@CuartoMileniotv) April 26, 2026

Una zona que sigue restringida

Se estableció un área de exclusión de 30 kilómetros alrededor de la central. En esa zona, la radiación continúa presente.

En Prípiat, la vegetación cubre edificios y calles. Sin presencia humana constante, la fauna creció en el área.

El sitio se convirtió en un espacio de investigación científica y visitas controladas.

?❤️‍? #UnDíaComoHoy, pero hace 35 años, llegó a Cuba el primer vuelo con niños procedentes de la URSS afectados por el accidente nuclear de #Chernobil. Fue el Comandante Fidel Castro Ruz quien recibió el primer grupo de pequeños pacientes. ¡Nunca olvidaremos este generoso gesto! pic.twitter.com/WaHGUnL6LN — Embajada de Rusia en Cuba (@EmbRusCuba) March 30, 2025

Las causas del desastre

El accidente respondió a múltiples factores:

Fallas de diseño del reactor

Desactivación de sistemas de seguridad

Errores operativos

Falta de capacitación

Decisiones bajo presión

Retrasos en la comunicación oficial

Cuatro décadas después del accidente nuclear en Ucrania, la fauna silvestre protagoniza un pequeño milagro. Los caballos de Przewalski, introducidos en 1998 como experimento, ya suman 130 ejemplares en libertad junto a lobos y osos pardos que han regresado#Ucrania #Chernóbil pic.twitter.com/8gjwOsfccu — euronews español (@euronewses) April 21, 2026

Conclusión

A 40 años del desastre, Chernóbil y Prípiat siguen siendo referencias de uno de los eventos más graves del siglo XX. La zona permanece como testimonio de un episodio que transformó la percepción global sobre la energía nuclear.