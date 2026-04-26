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Chernóbil, 40 años después: la tragedia que congeló una ciudad y marcó al mundo

El aniversario revive imágenes de abandono, evacuaciones masivas y consecuencias que siguen presentes. Entre ruinas, radiación y memoria colectiva, el episodio continúa siendo una referencia global sobre riesgos tecnológicos y decisiones humanas.

26 de abril de 2026 - 17:15

Las claves

  • Se cumplen 40 años del desastre nuclear de Chernóbil
  • La explosión ocurrió el 26 de abril de 1986
  • La ciudad de Prípiat fue evacuada
  • Más de 350.000 personas dejaron sus hogares
  • La radiación sigue presente en la zona
  • El accidente se originó por errores humanos y fallas técnicas
  • La nube radiactiva se expandió por Europa
  • La zona de exclusión continúa restringida

Prípiat, una ciudad detenida en el tiempo

A cuatro décadas del desastre en la central nuclear de Chernóbil, la ciudad de Prípiat permanece como símbolo del impacto humano y ambiental.

Fundada en 1970, Prípiat era una ciudad moderna que albergaba a cerca de 50.000 personas, en su mayoría trabajadores de la planta nuclear y sus familias. Hoy, sus edificios vacíos, hospitales abandonados y un parque de diversiones que nunca llegó a inaugurarse reflejan el abandono repentino.

La noche que cambió todo

El 26 de abril de 1986, una prueba de seguridad en el reactor número 4 desencadenó una cadena de errores. Operadores redujeron la potencia a niveles inestables, desactivaron sistemas de seguridad y trabajaron fuera de protocolo.

El reactor, de tipo RBMK, presentaba fallas estructurales, entre ellas la ausencia de un sistema de contención. En ese contexto, se produjo una “excursión de potencia” que multiplicó la energía en segundos.

Dos explosiones destruyeron el reactor y liberaron material radiactivo a la atmósfera.

Radiación y evacuación masiva

Tras la explosión, la radiación comenzó a expandirse sin control. Sin embargo, la evacuación de Prípiat se realizó recién 36 horas después.

Más de 116.000 personas fueron desplazadas en los primeros días, cifra que luego superó las 350.000 en toda la región.

Durante ese tiempo, la población continuó con su rutina sin información sobre el riesgo.

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Los primeros afectados

El impacto inmediato alcanzó a trabajadores y bomberos que acudieron al lugar sin protección adecuada. Dos personas murieron la misma noche y al menos 28 fallecieron en las semanas siguientes por síndrome de radiación aguda.

La exposición también generó efectos a largo plazo, incluyendo enfermedades oncológicas y trastornos vinculados a la radiación.

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Los “liquidadores”

Tras el accidente, cientos de miles de personas participaron en tareas para contener el desastre. Fueron conocidos como “liquidadores”.

  • Construyeron estructuras para aislar el reactor
  • Retiraron material altamente radiactivo
  • Trabajaron en condiciones extremas

Muchos de ellos enfrentaron consecuencias en su salud años después.

Una zona que sigue restringida

Se estableció un área de exclusión de 30 kilómetros alrededor de la central. En esa zona, la radiación continúa presente.

En Prípiat, la vegetación cubre edificios y calles. Sin presencia humana constante, la fauna creció en el área.

El sitio se convirtió en un espacio de investigación científica y visitas controladas.

Las causas del desastre

El accidente respondió a múltiples factores:

  • Fallas de diseño del reactor
  • Desactivación de sistemas de seguridad
  • Errores operativos
  • Falta de capacitación
  • Decisiones bajo presión
  • Retrasos en la comunicación oficial

Conclusión

A 40 años del desastre, Chernóbil y Prípiat siguen siendo referencias de uno de los eventos más graves del siglo XX. La zona permanece como testimonio de un episodio que transformó la percepción global sobre la energía nuclear.



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