Amenazas y denuncias cruzadas entre Bullrich y Rafa Di Zeo

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó este viernes una denuncia penal contra Rafael Di Zeo, líder histórico de la barra de Boca Juniors, tras la difusión de audios en los que expresa su disposición a entrar en "guerra" en respuesta al programa "Tribunas Seguras".

En los audios, Di Zeo se muestra desafiante: "¿Qué quiere? ¿Que vayamos a la guerra? Vamos a la guerra. Que haga lo que quiera. Es una boluda. Si esto es de vivo. No hablamos más, no hablamos más, hagan lo que quieran. Me chupa la p.... entrar a la cancha. Me gusta más la guerra que entrar a la cancha", se escucha decir en una conversación con un conocido identificado como Walter. Bullrich reaccionó en redes sociales afirmando que "a mí no me amenaza nadie" y advirtiendo sobre las restricciones de acceso a las canchas y las acciones legales en su contra.

El Ministerio de Seguridad, a través del abogado Fernando Oscar Soto, formalizó la denuncia que incluye la transcripción completa del audio. En otro fragmento, Di Zeo menciona la posibilidad de agredir a funcionarios del Ministerio y hace referencia a cómo ha pactado la entrega de hinchas a las autoridades en el pasado.

Esta controversia surge en un contexto en el que se han impuesto sanciones a hinchas de Boca por incidentes violentos, como ocurrió durante un partido contra Gimnasia en Rosario. Esta no es la primera vez que Bullrich toma acciones legales contra figuras públicas por comentarios incendiarios; un caso anterior involucró al líder gremial de Aerolíneas Argentinas, Pablo Biró, cuya denuncia fue desestimada por la justicia.