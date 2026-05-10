Un desterrado Ramiro Marra ahora recomienda combos de comida rápida: "Bien yanqui"

Imagen ilustrativa (IA)

El derrotero de Ramiro Marra sigue su curso tras haber sido echado de La Libertad Avanza por el pesado dedo de Karina Milei. El especulador financiero reapareció tras meses de resguardo en las redes sociales y participó de un streaming libertariano.

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Acostumbrado a los consejos financieros que alguien por ahí alguna vez calificó como "falopa", Marra deriva ahora en un intento de convertirse en sommelier de comidas rápidas. En ese marco, el hombre que vivió mantenido por sus padres hasta los 31 años se metió de lleno en el mundo de la comida barata, más precisamente la de la marca más conocida del ramo.

"Coca Cola y McDonalds tienen una alianza multinacional global (sic)", disparó Marra en el marco de un comentario sobre los combos de comida de la popular cadena.

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Pero el núcleo de su ponencia estuvo relacionada con el precio del combo con o sin gaseosa.

Además de considerar que "el cuarto de libra no es una hamburguesa de hombres", el exdirigente del mileismo apuntó: "Pidan el combo sin bebida".

"Pidan sin bebida y traten de tomar lo que tengan en la heladera", continuó con su consejo. "Viene muy aguada" por "el envío y el tiempo", disparó y explicó que el problema que conlleva el combo con gaseosa es que el precio se infla por la bebida que, al fin y al cabo, es un vaso repleto de hielo y con poca gaseosa, "bien yanqui", definió.