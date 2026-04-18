Secreto revelado: Trump aseguró "llevar de regreso a casa" el uranio enriquecido de Irán

Las claves

El presidente estadounidense afirmó que el uranio iraní podría ser trasladado a Estados Unidos.

Las declaraciones se realizaron durante un discurso en Arizona.

La situación ocurre en medio de tensiones entre Washington y Teherán.

Continúan las negociaciones por un posible acuerdo internacional.

Irán sostiene que no renunciará a su programa de enriquecimiento con fines civiles.

Declaraciones de Trump en medio de la tensión internacional

El presidente de Donald Trump afirmó que el uranio de Irán sería trasladado a Estados Unidos bajo un eventual acuerdo de paz entre ambos países. Las declaraciones se realizaron durante un discurso en Arizona ante un evento del movimiento conservador Turning Point USA.

Trump señaló que “lo vamos a llevar de regreso a casa, a Estados Unidos, muy pronto”, en referencia al material nuclear.

Operaciones y referencias al material nuclear

El mandatario sostuvo que el traslado podría realizarse mediante operaciones dentro del territorio iraní, en el marco de una cooperación futura entre ambos países.

En sus declaraciones, hizo referencia al “polvo nuclear”, aludiendo al uranio enriquecido, y planteó la posibilidad de una intervención conjunta para su extracción.

???? | AHORA: Trump dice que EE.UU. extraerá el uranio enriquecido de Irán, en asociación con Irán, usando excavadoras. pic.twitter.com/BNNmGK7OHI — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 17, 2026

Posición de Irán sobre el programa nuclear

Desde Teherán reiteraron que no existe intención de abandonar el enriquecimiento de uranio con fines civiles, especialmente para la generación de energía nuclear.

La postura iraní se mantiene en el marco de negociaciones internacionales aún abiertas.

Situación del estrecho de Ormuz y el bloqueo naval

En el mismo contexto, Trump mencionó que el estrecho de Ormuz se encontraba abierto y reiteró que el bloqueo naval estadounidense sobre puertos iraníes seguiría vigente hasta alcanzar un acuerdo total.

El escenario se desarrolla en medio de tensiones diplomáticas y militares en la región del Golfo Pérsico.

Negociaciones en curso

El conflicto entre Estados Unidos e Irán atraviesa semanas de intercambio de medidas y declaraciones. Las conversaciones continúan abiertas mientras se mantienen restricciones, treguas temporales y mediaciones internacionales.