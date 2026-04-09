Se derrumba Adorni entre los dichos de la escribana y el nuevo dato sobre el pasaje de su esposa a NY

Adorni, grogui (imagen ilustrativa)

Pese a los esfuerzos del gobierno nacional y todos sus integrantes, exégetas y voceros mediáticos, la situación de Manuel Adorni empeora con el correr de los días. El frente judicial del Jefe de Gabinete se resquebrajó tras las declaraciones públicas de la escribana Adriana Nechevenko y la aparición este jueves del dato que indica que el pasaje de la esposa de Adorni tenía una reserva pagada por la Jefatura de Gabinete.

Citan a declarar a las cuatro mujeres que supuestamente le prestaron a Adorni

Tras una serie de medidas dispuestas por el juez federal Ariel Lijo, a instancias del fiscal Gerardo Pollicita, la investigación, que busca reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y su entorno, pone bajo la lupa movimientos financieros que no cerrarían y un uso potencialmente irregular de la estructura del Estado.

Bancos y AFIP

La Justicia habilitó el acceso a información protegida por la confidencialidad bancaria y fiscal de Adorni, su esposa Bettina Angeletti, y la sociedad que comparten, AS Innovación Profesional.

El objetivo de Pollicita es detectar operaciones no declaradas y verificar si el flujo de fondos se condice con los ingresos registrados. La Justicia sospecha de maniobras que podrían encuadrarse en:

• Enriquecimiento ilícito.

• Lavado de activos.

• Evasión fiscal.

El Club de las Jubiladas

Uno de los puntos más llamativos y que mayor impacto generó en Comodoro Py es el origen del dinero para la compra de un departamento en la calle Miró, en el barrio de Caballito. Según la declaración del funcionario, parte de los fondos provino de préstamos otorgados por seis mujeres.

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La Justicia ha levantado el secreto fiscal sobre estas seis presuntas acreedoras (Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio) para determinar si efectivamente tenían la capacidad económica para prestarle dinero al hoy Jefe de Gabinete. Las declaraciones de la escribana interviniente, lejos de despejar dudas, habrían dejado más interrogantes sobre la transparencia de la operación.

Durante una entrevista para Infobae, Nechevenko complicó a Adorni al reconocer que en los 15 años que hace que lo conoce, él solo hizo operaciones inmobiliarias recién ahora. "Le vino todo junto", sintetizó la escribana.

En otro pasaje desopilante del intercambio, la profesional refutó el hecho de que sea una contradicción que las mujeres le hayan prestado 200 mil dólares a Adorni sin conocerlo. "Definamos conocer", intentó Nechevenko.

Los Adorni en Nueva York

A la investigación patrimonial se le sumó un capítulo que complica éticamente a Adorni: el viaje a la "Argentina Week 2026" en Nueva York. Según la documentación incorporada al expediente, los pasajes de regreso de Adorni y su esposa costaron más de 10.000 dólares en primera clase.

La reserva de los tickets (U$S 4.910 para él y U$S 5.154 para ella) aparece vinculada directamente a la cuenta "RESERVASPASAJES//JEFATURA.GOB.AR" a través del sistema Cytric, bajo la etiqueta de "Misión Oficial".

La fiscalía busca determinar si el pasaje de Bettina Angeletti, quien no forma parte del Gabinete, fue pagado con fondos públicos o si el uso de la logística estatal para un viaje personal representa un beneficio económico no justificado.

¿Fin?

Con las barreras del secreto bancario levantadas, el Banco Central y la AFIP deberán entregar el detalle de cada cuenta, tarjeta, plazo fijo y billetera virtual de la pareja desde enero de 2022 hasta la actualidad.

El cruce de estos datos será determinante. Si los gastos en Nueva York, la compra del inmueble en Caballito y el nivel de vida de Adorni no logran ser respaldados por sus declaraciones juradas, el funcionario podría enfrentar un procesamiento por delitos que golpean el corazón del discurso de transparencia oficial.