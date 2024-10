Recrudece la interna: Lemoine volvió a atacar fuerte a Villarruel

La diputada libertaria Lilia Lemoine aseguró que la vicepresidenta Victoria Villarruel se "burlaba" del presidente Javier Milei antes de sellar la fórmula que los llevó al Poder Ejecutivo en noviembre del 2023 y, antes, en 2021, a la Cámara de Diputados de la Nación.

"Esto no me lo pueden negar porque es información que yo tengo y ella misma no lo puede negar, tenemos conocidos en común: antes de que ella fuera candidata de Javier… Se burlaba de él", dijo Lemoine en declaraciones a Radio Colonia.

Al menos 30 muertos en un nuevo bombardeo israelí en el norte de Gaza

Para la legisladora, Villarruel "tiene a su lado al mejor presidente de la historia; tiene al mejor presidente de la historia, al más querido del mundo" y "debe acompañarlo, ser un soldado fiel".

"Ella le dice jamoncito, hace su campaña… Se pelea con Karina. Le tira mierda a Karina, que sin Karina ella no sería ni diputada. Entonces, ¿tenés al mejor presidente de la historia al lado tuyo y lo bardeás?", se preguntó.

Otro tarifazo: la factura de Aysa volverá a subir en noviembre

En esa línea, fue más fuerte y aceleró: "Ella siempre diferenciándose porque ella ‘no grita’, porque ella ‘no motosierra’, ella ‘no leones’. Ella es ‘una chica decente’ que no se acostaba con hombres casados que eran referentes de la derecha cuando era más joven… ¡No! Ella es una ´señorita'".