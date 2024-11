Leila Gianni: “No recuerdo si se usaron los millones destinados a comprar aceite y lentejas”

Leila Gianni, el curioso personaje que fue Directora de Proyectos Ambientales de la Subsecretaría de gestión administrativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible comandado por Juan Cabandié y ex militante de la Cámpora que se tranformó en una ferviente defensora de Javier Milei y en la Subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, admitió hoy que el gobierno libertario no compró ni siquiera un alimento para destinarlo a comedores populares.

Ya eyectada del Ministerio conducido por Sandra Petovello, Gianni subió su perfil y pasea por los medios de comunicación. Hoy fue entrevistada por Ari Lijadad en el programa Habrá Consecuencias de El Destape y quedó en evidencia el desinterés del gobierno por hacerle llegar el alimento a los sectores más humildes de la población.

“Esta gestión no ha comprado alimentos. Desde el Ministerio del Capital Humano se está desarrollando un cambio de paradigma. Antes estábamos acostumbrados a un asistencialismo que multiplicó la pobreza. Cambiamos eso para llegar con una asistencia directa a la gente, sacando a los intermediarios y a los militantes del hambre del medio. Los comedores están recibiendo asistencia a través de la tarjeta de Alimentar Comunidad que selecciona a cada comedor en particular y no a una organización social”, explicó Gianni la excusa libertaria para no entregar comida a los comedores populares.

En realidad en el mundo paralelo de Gianni, Milei y Petovello los comedores ni siquiera existen: “Pudimos comprobar que de 4.000 comedores, más de la mitad no existe”, aseguró y empezó a divagar sobre denuncias en las que intenta vincular a Juan Grabois.

Lijadad insistió en la irregularidad de los comedores, denunciados o no, que no reciben alimentos: “Esos comedores pueden presentarse a la Secretaría de Niñez y solicitar la tarjeta de Alimentar Comunidad, siempre y cuando cumplan con toda la normativa legal y los requisitos que la norma legal exija”. “¿A esa gente dejaron de darle la comida?”, volvió a preguntar el periodista. “Se siguió asistiendo a los comedores, como te digo, desde la tarjeta Alimentar Comunidad, y así mismo se asistió directamente a la gente a través de un aumento de la UASI y la tarjeta Alimentar Personal. Evidentemente vos querés seguir en el tema, y me parece que ya te lo estoy explicando demasiado”, respondió Gianni dejando en evidencia que los comedores no recibieron alimentos. Gianni no tiene idea de que un mínimo aumento en una tarjeta de un plan social no le alcanza a las madres para salir a trabajar y alimentar a sus hijos. Gianni no tiene idea la importancia de un comedor en un barrio popular capaz de cocinar comida nutricionalmente adecuada para pibes mientras sus madres y sus padres trabajan para sobrevivir.

“Alimentos no se han comprado, te estoy diciendo que cambia de la política alimentaria de comprar alimentos, nosotros también hemos denunciado que estos alimentos serán adquiridos con licitaciones expugnas, direccionadas a proveedores amigos y pagados a sobreprecios”, agregó Gianni remarcando la política del gobierno de negar los alimentos.

La Organización de Estados Iberoamericanos le giró a Argentina 6772 millones de pesos para la compra de aceite de girasol y lentejas. O sea que esos alimentos el Estado los tendría que haber comprado para no inquirir en una irregularidad con el organismo. Sin embargo Gianni no recuerda qué pasó con ese dinero. “Realmente no recuerdo exactamente si la licitación finalizó, si lo entregaron. Eso estaba en trámite en la Secretaría de Niñez. No me encargaba yo de gestionar. Por respeto a la Secretaría de Estado, deberían consultarle a ella”.