La Justicia dejó firme la asamblea que reeligió a Tapia y suspendió los descensos

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Buenos Aires confirmó las decisiones tomadas por la asamblea de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde Claudio “Chiqui” Tapia fue reelecto y se suspendieron los descensos, entre otras medidas. Este respaldo llegó tras aceptar la apelación presentada por la AFA contra la resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ), que había declarado inválidas dichas decisiones. Los jueces dictaminaron que lo votado por los socios debe mantenerse hasta que se resuelva el fondo del asunto.

Con firma de Gianni Infantino, llegó una carta de FIFA para el Chiqui Tapia, en la que reconocen su reelección como Presidente de la AFA. El Gobierno y la IGJ todavía desconocen esa asamblea en la que se definió su continuidad. pic.twitter.com/qFR7i9qJ48 — Manu Jove (@manujove) October 31, 2024

Detalles del fallo

Los jueces Gabriel Rolleri y Maximiliano Caia, tras revisar el recurso presentado por la AFA, decidieron que el proceso judicial relacionado con la controversia entre el Gobierno y la AFA no debe interrumpir los efectos de las resoluciones adoptadas por la asamblea general ordinaria. Estas resoluciones abarcan el mandato de las autoridades, el formato de los torneos y otros temas significativos, como la mudanza de la sede y la aprobación del balance.

La asamblea, celebrada el 17 de octubre en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza, contó con un voto unánime, salvo por Talleres de Córdoba, que inició la impugnación ante la IGJ.

?#ALERTA | La Justicia dio lugar a la apelación de la #AFA luego de la resolución de la Inspeción General de Justicia



?La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil concedió dicho recurso con efecto suspensivo.



?El fallo remarca que la Asamblea celebrada el pasado 17 de… pic.twitter.com/qq6ZTJIaxS — doble amarilla ?????? (@okdobleamarilla) October 31, 2024

Argumentos de los jueces

El fallo resalta que “corresponde otorgar el recurso de apelación interpuesto por la Asociación del Fútbol Argentino” para que el trámite de apelación continúe en el tribunal, mientras que se establece un “efectivo suspensivo” de las decisiones del órgano administrativo vinculado al Gobierno. Rolleri y Caia argumentaron que los recursos judiciales son pertinentes para impugnar actos administrativos, enfatizando que el efecto suspensivo debe aplicarse, dado que ninguna disposición legal otorga efecto devolutivo a los recursos de apelación interpuestos contra decisiones de la IGJ.

Cuestiones aún pendientes

No obstante, el fallo de la Sala D no aborda la cuestión de fondo relacionada con las discrepancias entre el Gobierno, a través de la IGJ, y la AFA sobre la convocatoria de la asamblea y los temas discutidos. La Casa Rosada expresó que los socios solo podían tratar la aprobación del balance y los libros, y no otros asuntos. Los camaristas no abordaron este punto, pero indicaron que suspender las decisiones votadas por los socios podría interpretarse como una condena anticipada.