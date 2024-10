Espadeo en el PJ: Zavaleta cruzó a Máximo Kirchner tras un acto en Hurlingham

Juanchi Zabaleta - Máximo Kirchner

La interna en el Partido Justicialista crece y se complejiza más a medida que pasan los días y las posiciones se encapsulan. La relación entre el cristinismo duro y el resto del peronismo parecen muy rotas y la división dentro del kirchnerismo no hace más que plantear un futuro inmediato complicado en el principal partido opositor a Javier Milei.

Este sábado quien le puso más condimento a una salsa de por si espesa fue el ex intendente de Hurlingham, Juanchi Zavaleta, quien fustigó fuerte a Máximo Kirchner, por ahora titular del PJ en la provincia de Buenos Aires y principal alfil de su madre, Cristina Kirchner, en la pelea por la presidencia del partido.

“¡Hola, Máximo! ¿Viniste a Hurlingham a inaugurar por vez número mil el Hospital de Adultos Mayores que se cansaron de anunciar y hoy en día es, con suerte, una sala de primeros auxilios?”, arremetió Zabaleta en la noche del sábado por redes sociales ante una visita del hijo de CFK al populoso partido bonaerense.

El posteo de Zavaleta no quedó ahí, ya que fue acompañado con un video en el que se ven “varias inauguraciones” del mencionado hospital.

El ex intendente de Hurlingham cerró su posteo con una frase contundente: “Sin autocrítica jamás se va a poder reconstruir, dejen de romper todo”, sentenció.

En su acto en Hurlingham Máximo apuntó los cañones a sus enemigos de estos días: el gobernador de La Rioja y contrincante interno, Ricardo Quintela.

El acto de Máximo Kirchner en Hurlingham

“Gracias a Dios que Cristina tiene ganas de caminar y de hacer y se pone a disposición del conjunto. Mientras el candidato de la otra lista, dice que le robaron los avales ¡Chamuyo! Dice que hace siete meses venía caminando y no tiene los avales. Dijo que iba a renunciar si ganaba Milei y no renunció. Dijo que si iba Cristina, él no iba a competir ¿Cuándo va a cumplir lo que promete? Lo que tiene que hacer es tranquilizarse, recuperar el eje, no decir barbaridades de otros compañeros y mucho menos poner a tiro del partido judicial al PJ”, disparó MK sobre el mandatario riojano.