El Gobierno prepara tarifazos: ¿Se viene una nueva suba del Transporte?

La reciente resolución del conflicto salarial con la UTA evitó el paro de colectivos programado para este jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero ahora la atención se desplaza hacia una posible nueva suba del boleto en las próximas semanas. Las diferencias entre las cámaras del transporte y el Gobierno generan incertidumbre, lo que podría desencadenar nuevamente un estancamiento y nuevas medidas de fuerza por parte del gremio si no se concreta una solución.

El miércoles, el gremio de choferes de colectivo se reunió con las empresas del sector en la Secretaría de Trabajo, buscando destrabar el tema paritario. Este diálogo se produjo tras el anuncio de un paro de 24 horas previsto para el 31 de octubre en CABA y el conurbano bonaerense. Por la noche, se anunció que el paro se levantaba tras alcanzar un "preacuerdo": un aumento del salario básico que alcanzará los 1.200.000 pesos en enero, además de un bono extraordinario a ser abonado en noviembre. Sin embargo, este aumento queda condicionado a la elaboración de una nueva estructura de costos por parte de la Secretaría de Transporte, que reconozca a las empresas la necesidad de afrontar mayores gastos.

La última evaluación de costos, realizada a finales de septiembre, reconoció una tarifa técnica de 900 pesos, cifra que las cámaras consideran insuficiente y que ellas mismas elevaron a 1.300 pesos. Este desacuerdo impidió que las empresas aceptaran el reclamo salarial del sindicato, lo que originó amenazas de paro y conciliación obligatoria durante octubre.

A pesar del preacuerdo, persisten desacuerdos sobre cómo generar los fondos necesarios para cumplir con las demandas salariales de la UTA. Desde una de las cámaras participantes afirmaron que "habrá una suba de tarifa", aunque "no se sabe cuándo ni de cuánto". La expectativa es que la nueva estructura de costos esté lista a finales de noviembre, lo que dificultaría un aumento del boleto antes de diciembre. Por otro lado, desde el Gobierno indicaron que "no hay previstos aumentos de tarifas" porque se "autorizaron aumentos por un 614% en lo que va de gestión", y aclaran que "de ninguna manera" se prevé un aumento en los subsidios. Sin un incremento en tarifas o subsidios, las empresas no podrán pagar lo acordado en paritarias, y el conflicto salarial podría reavivarse.

Una fuente al tanto de lo discutido en la reunión reconoció que se mencionó la posibilidad de un aumento del boleto, pero el Gobierno se opuso para evitar un incremento de la inflación. Mientras este desacuerdo persista, el acuerdo de ayer solo serviría para ganar tiempo sin abordar el conflicto salarial en profundidad. La UTA, que ya aceptó una reducción en su solicitud inicial de 1.300.000 millones de pesos en diciembre a 1.200.000 millones en enero, advierte que podrían implementarse nuevas medidas de fuerza si las empresas no cumplen con lo acordado. "Lo importante del acuerdo es que se lo pague. Si no lo pagan, vamos en forma inmediata hacia medidas de fuerza", afirmó una fuente del sindicato.