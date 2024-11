Carrió a Milei: "Ni usted ni su hermana leyeron la Constitución"

Elisa Carrió volvió a dirigirse a Javier Milei con una carta que expone sus serias preocupaciones sobre el rumbo de su administración. La exdiputada se mostró inquieta por la decisión del gobierno de no suscribir la Declaración sobre la igualdad de género en la reunión del G20 que se llevará a cabo en Brasil el 18 y 19 de noviembre. A pesar de distanciarse de "los extremos del feminismo" y oponerse a la legalización del aborto, Carrió subrayó que "Usted no puede y no debe apartarse de la Constitución Nacional aunque no le guste, porque así lo exige el Estado de derecho".

En su misiva, Carrió acusó a Milei y su círculo cercano de no haber leído nunca la Constitución Nacional. "Con la legitimidad que mi trayectoria académica y política me otorga, vengo a manifestar el más absoluto rechazo y la más profunda preocupación", expresó. También cuestionó los reiterados incumplimientos del Presidente en cuanto a las normas constitucionales, resaltando su uso de decretos de necesidad y urgencia.

Además, la líder de la Coalición Cívica expresó su inquietud por las políticas de seguridad implementadas por Milei, sugiriendo que podrían servir como herramientas para "perseguir disidentes". Consideró que la centralización de los organismos de seguridad es incompatible con "los principios de libertad y respeto a los derechos humanos".

Carrió advirtió sobre la influencia de figuras que califica de “antidemocráticos” dentro del círculo de Milei, afirmando que decisiones recientes alejan al Presidente de los valores de transparencia y rendición de cuentas. "Lo que está en juego no es una mera administración, sino el futuro mismo de nuestra democracia”, añadió.

Finalmente, Carrió cerró su carta instando a Milei a reflexionar sobre sus decisiones y considerar un camino de moderación. "Cada paso cuenta y tendrá consecuencias. Lo insto, presidente, a que considere el camino de la moderación antes de que sea demasiado tarde", concluyó, dejando claro su descontento con el rumbo actual de la gestión.