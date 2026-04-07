Brasil: el gobierno presentó un protocolo para investigar crímenes contra periodistas

El gobierno brasileño, encabezado por Luiz Inacio Lula Da Silva, formalizó este martes un protocolo nacional para investigar crímenes contra periodistas y comunicadores, en un paso considerado inédito en el país y orientado a fortalecer la protección de la libertad de prensa y la democracia.

El documento fue firmado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública durante un acto realizado en el Palacio del Planalto en Brasilia, sede del Poder Ejecutivo, en el marco del Día del Periodista, celebrado este 7 de abril en la nación sudamericana.

El nuevo protocolo establece directrices para la prevención, investigación y sanción de delitos cometidos contra profesionales de la comunicación, además de garantizar medidas de protección inmediata para las víctimas y sus familiares.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Wellington César, dijo que la iniciativa busca reconocer la gravedad de la violencia contra periodistas y su impacto en el sistema democrático. "Proteger a quienes informan es, en última instancia, proteger el corazón de la democracia", afirmó.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la normativa se estructura en cuatro ejes principales: la protección inmediata de las víctimas, la mejora de los procesos de investigación, la producción y preservación de pruebas, y la atención especializada a los afectados. También incluye procedimientos específicos para casos complejos, como desapariciones.

De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, Brasil ocupa el puesto 63 entre 180 países en el índice de libertad de prensa de 2025, en un contexto marcado por desafíos persistentes relacionados con la seguridad de los periodistas.

Durante el evento, el Gobierno también anunció el lanzamiento del Concurso Dom Phillips y Bruno Pereira de Periodismo y Comunicación, destinado a incentivar producciones enfocadas en medio ambiente, pueblos indígenas y comunidades tradicionales.

El caso de Dom Phillips, periodista británico, y del indigenista brasileño Bruno Pereira, ambos asesinados en 2022 en la Amazonia, tuvo amplia repercusión internacional y evidenció los riesgos que enfrentan los comunicadores en determinadas regiones.